Reitunfall - Am Samstagmittag stürzte eine 47-jährige von ihrem Pferd und verletzte sich leicht. Bei dem Versuch ein Hindernis in einer Reithalle zu überspringen fiel sie ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

dc/Meldung der Polizei Alzenau