46-Jähriger in Rieneck ohne Führerschein am Steuer

Laut Polizei wurde das Mofa eines 46-jährigen Mannes am Nachmittag einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Hierbei gab er zu, dass am Mofa keinerlei Drosselung vorhanden sei und es sich um ein Kleinkraftrad handeln würde. Da der Mann lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, wurde das Kleinkraftrad sichergestellt. Der 46-Jährige wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gräfendorf-Weickersgrüben. Am Mittwoch gegen 12:20 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Wohnmobil die Ortsdurchfahrt von Weickersgrüben. An einer engen Fahrbahnstelle kollidierte er mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs (vermutlich Kastenwagen). Der 62-Jährige hielt am Fahrbahnrand an und wartete. Nachdem der Beteiligte weiterfuhr, meldete er den Unfall bei der Polizei.

Am Wohnmobil entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.