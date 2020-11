46-Jähriger fährt in Lohr unter Drogeneinfluss - Fahrverbot

Bei der Kontrolle konnten bei dem Mann laut Polizei drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, sodass im weiteren Verlauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm auch untersagt. Den Fahrer erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 500,- Euro, ein Fahrverbot von 1 Monat und 2 Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

Auto beim Ausparken angefahren und nicht gemeldet

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf einem Anwohnerparkplatz der Wohnanlage der Wombacher Straße 34 in Lohr zu einem Parkplatzrempler. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte scheinbar beim Ein- oder Ausparken einen geparkten weißen VW Passat touchiert und diesen dadurch hinten rechts beschädigt. Der Sachschaden am Passat beträgt ca. 2500,- Euro. Leider hinterließ der Verursacher keine Nachricht am beschädigten VW Passat. Auch bei der Polizei hatte er oder sie sich nicht gemeldet. Die Polizeiinspektion Lohr nimmt gerne Hinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

Ladendiebstahl im Drogeriemarkt

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart. Samstagmittag gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei Lohr zu einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße in Lohr a. Main gerufen. Grund war der Diebstahl von künstlichen Wimpern im Wert von 9,95 Euro. Bei dem Langfinger handelte es sich um eine 16-jährige Schülerin aus dem Landkreis Main-Spessart. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl zu. Zudem wurde ihr ein Hausverbot für den Drogeriemarkt ausgesprochen. Nach der Anzeigenaufnahme wurde sie ihrem Vater übergeben.

Auto zerkratzt

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Ein Unbekannter hatte in der Zeit von Donnerstagmorgen und Samstagmittag in Lohr am Main bzw. im Bereich der Eichenstraße einen schwarzen Pkw Audi A6 zerkratzt. Es wurde nur die Motorhaube angegangen. Durch die Kratzer entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr gerne unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

Polizei Lohr/kick