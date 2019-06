450 Kilogramm Tresor aus Keller in Groß-Zimmern gestohlen

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag brachen sie die Metalltür zu einem Kellerabteil auf und entwendeten aus diesem einen etwa 450 Kilogramm schweren Tresor. Zum Abtransport ihrer schweren Beute nutzten die Diebe wahrscheinlich ein geeignetes Fahrzeug. Wie hoch letztendlich der Schaden ausfällt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch Hinweise zum Verbleib des Tresors können unter der Rufnummer 06151/969-0 mitgeteilt werden.

Polizei Südhessen/ienc