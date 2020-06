45-Jähriger kollidiert auf der Kreissraße MSP17 mit einem Fuchs

Ein 45-jähriger Mann fuhr am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße MSP 17 von Gräfendorf in Richtung Burgsinn. Hierbei überquerte ein Fuchs die Fahrbahn und kollidierte mit dem VW des 45-Jährigen. Der Fuchs blieb zunächst regungslos liegen, lief dann jedoch augenscheinlich unbeschadet davon. Am Fahrzeug entstand ein minimaler Sachschaden.

Gemünden-Schönau: Ein 19-Jähriger fuhr in der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht, auf der Staatsstraße 2434 von Seifriedsburg in Richtung Schönau. Kurz vor Schönau lief ein Reh auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Skoda des Autofahrers. Um das schwer verletzte Reh kümmerte sich der Jagdpächter. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100,- Euro.

Gemünden-Kleinwernfeld: Eine 59-Jährige fuhr am Samstagvormittag gegen 11:50 Uhr, auf der Kreisstraße MSP 11 von Kleinwernfeld kommend in Richtung Staustufe Harrbach. Als ein Reh die Fahrbahn querte, konnte sie nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Reh. Das Wild wurde hierbei getötet. Am VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200,- Euro.

Gräfendorf : Fußgängerin gestürzt und schwer verletzt

Am Gräfendorfer „Drettsteinwasserfall“ ist am Sonntagmittag um 12:00 Uhr eine Person gestürzt. Beim Eintreffen der Beamten konnte eine verletzte Frau gefunden werden. Diese lief zunächst einen unbefestigten Weg Richtung des Wasserfalles entlang. Circa 7 bis 8 Meter oberhalb des Wassersammelbeckens rutschte sie ohne Fremdverschulden aus. Dadurch verlor sie den Halt und rutschte zunächst etwa 3 Meter steil bergab und auf eine circa 2 qm große wassertragende Steinplatte. Von hier aus rutschte sie nochmals 4 m im freien Fall in das 20 cm tiefe Wasserbecken, wo sie schließlich zum Liegen kam. Die Bergung der verletzten Frau gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes sehr schwierig und aufwändig. Die Bergwachten aus Frammersbach und Bad Brückenau stellten hierzu ihre Ausrüstung und Erfahrung zur Verfügung. Außerdem waren die Feuerwehren aus Gräfendorf und Ditlofsroda, sowie ein Notarzt, im Einsatz. Nach Angaben des Notarztes trug die Verletzte keine lebensbedrohlichen Verletzungen davon, sie wurde dennoch mit dem Hubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen.