45-Jähriger rutscht mit Opel gegen Verkehrsinsel und Bordstein - 2 Promille

Der Mann wollte von der Miltenberger Straße in die Berliner Straße einbiegen und rutschte gegen die Verkehrsinsel und den Bordstein. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme wurde dann auch noch festgestellt, dass der Mann gar keinen Führerschein hat und auch das Auto nicht mehr zugelassen und versichert war. Eine Reihe von Anzeige ist jetzt die Folge.

Zweimal Kratzer an Pkw

Niedernberg. Zwei Sachbeschädigungen an geparkten Pkw wurden am Donnerstag, gemeldet. Vermutlich zwischen 15 und 16 Uhr wurden an einem schwarzen Opel und einem schwarzen Mitsubishi jeweils Kratzer im Bereich der Türen festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

ves/Polizei Obernburg