44-Jähriger verletzt Polizeibeamten in Darmstadt

Beim 1. Polizeirevier in Darmstadt gingen Zeugenhinweise ein, dass im Bereich des Ludwigsmonuments mit Drogen gedealt werden soll. Gegen 21.30 Uhr begaben sich mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort und kontrollierten dort mehrere Personen, unter anderem einen 44 Jahre alten Mann aus dem Kreis Groß-Gerau. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete der 44-Jährige erheblichen Widerstand. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Der Festgenommene musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.



Polizeipräsidium Südhessen/ienc