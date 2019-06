44-jährige zündet Kleider des Lebensgefährten vor dessen Arbeitsplatz an

Vor Ort konnte die eingesetzte Streifenbesatzung tatsächlich brennende Kleidungsstücke feststellen, welche durch die Feuerwehr gelöscht wurden. Die 44-jährige Verursacherin konnte durch eine Streife der Polizeistation Gelnhausen an ihrer Wohnadresse angetroffen werden, allerdings wollte sie den Beamten die Gründe für ihr Tun nicht nennen. Es stellte sich in der Folge heraus, dass es die Kleidung ihres (Noch-)Lebensgefährten war, welche die Frau vor dessen Arbeitsplatz verbrannt hat. Die 44-jährige Frau erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Diebstahl aus Pkw

Karlstein a. Main - Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag, 23:00 Uhr bis Samstag, 07:00 Uhr wurde an einem in der Wingertstraße geparkten Pkw VW Sharan durch einen unbekannten Täter die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnenraum ein Geldbeutel entwendet. Zum Einschlagen der Seitenscheibe nutzte der Täter einen in Tatortnähe ausgehobenen Gullydeckel.

Streit unter Lkw Fahrern

Alzenau - Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Samstagabend gegen 18:55 Uhr meldeten Mitarbeiter einer Tankstelle im Industriegebiet Süd eine Streitigkeit unter Lkw Fahrern. Zwei polnische Lkw Fahrer, die auf dem dortigen Parkplatz ihre wöchentliche Lenkzeitunterbrechung einlegten, waren offenbar beim gemeinsamen Alkoholkonsum miteinander in Streit geraten. Bei Eintreffen der Beamten hatten beide sich schon wieder vertragen und zechten fröhlich weiter. Alcotests ergaben bei den beiden Berufskraftfahrern Werte von 1,76 bzw. 2,68 Promille, weshalb die Fahrzeugschlüssel für die Lkw der beiden Trunkenbolde zur Gefahrenabwehr sichergestellt wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Alzenau/mkl