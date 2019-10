43-Jähriger nach Einbrüchen in Aschaffenburg und Erlenbach in Haft

Wie bereits berichtet, verschaffte sich ein Unbekannter am 30. November 2018, zwischen 16:00 Uhr und 22:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Unterm Kist“ in Aschaffenburg. Er gelangte über den Keller in das Haus und erbeutete Bargeld und Schmuck im geringen dreistelligen Bereich. Anschließend konnte er unerkannt flüchten.

Am 17. Dezember 2018 versuchte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Erlenbach am Main einzudringen, scheiterte jedoch mit seinem Vorhaben und flüchtete ohne Tatbeute.

Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg, die stets in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt worden sind, führten in beiden Fällen zu einem 43-jährigen Tatverdächtigen. In der Folge wurde gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl ausgestellt, welcher nun Mitte Oktober in Litauen vollstreckt worden ist.

Der 43-Jährige wurde in der vergangen Woche nach Deutschland überstellt und am vergangenen Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

vd/Polizei Unterfranken & Staatsanwaltschaft Aschaffenburg