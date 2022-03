41-jähriger Radfahrer wird bei Unfall bei Alzenau verletzt

Um 17.30 Uhr ist ein 38-jähriger BMW-Fahrer, aus Richtung Dettingen kommend, nach links auf die A 45 abgebogen. Dabei hat er offenbar einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen, der in Richtung Dettingen unterwegs war. Der Radler stieß frontal gegen die rechte Fahrzeugfront und stützte zu Boden. Da der Mann einen Helm trug, erlitt er nach ersten Erkenntnissen nur eine Schädelprellungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Der Schaden an Auto und Fahrrad wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Fehler beim Ausparken

Schöllkrippen. Am Donnerstag um 11 Uhr hat ein 25-jähriger BMW-Fahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes rückwärts ausgeparkt und ist dabei mit seinem Heck gegen den vorbeifahrenden Peugeot einer 50-jährigern Frau gestoßen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen summiert sich zu 4.500 Euro.

Wildunfall

Alzenau-Hörstein. Am Freitagmorgen um 5 Uhr hat der Fahrer eines Kleintransporters auf der Staatsstraße zwischen Hörstein und Dettingen ein Wildschwein erfasst. Das Tier ist tot und der Schaden an dem Fahrzeug beträgt 1.000 Euro.

iPad verschwunden

Schöllkrippen. Am Dienstagabend hat ein 54-jähriger Mann sein iPad in einer Gaststätte in der Aschaffenburger Straße liegen gelassen. Nachdem er dies bemerkt hatte, fragte er bei dem Wirt nach. Allerdings war das iPad im Wert von circa 500 Euro zu diesem Zeitpunkt bereits spurlos verschwunden.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.