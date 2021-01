41-Jähriger fährt unter Drogen Auto in Obernburg

Am Donnerstag um 09:00 Uhr fiel ein 41-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 469 bei einer Verkehrskontrolle durch drogentypische Verhaltensweisen auf. Der Daimler-Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Wörth. Am Mittwoch um 15:40 Uhr überquerte ein 22-Jähriger mit seinem E-Bike trotz Rotlicht und sich senkender Bahnschranken einen Bahnübergang in der Frühlingstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab eine Überprüfung des E-Bikes, dass dieses über einen separaten Gasgriff verfügte, wodurch das Fahrrad eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h erreicht. Der Einsatz eigener Muskelkraft war nicht erforderlich. Das Fahrrad wurde zur technischen Begutachtung sichergestellt. Der E-Bike-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fehlenden Versicherungsschutzes verantworten.

sob/Polizei Obernburg