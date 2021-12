400 Euro aus der Kasse eines Marktheidenfelder Getränkeshops gestohlen

Beim Bezahlen an der Kasse schafften es die beiden, die Kassiererin abzulenken und 400 Euro aus der Ladenkasse zu entwenden. Der Diebstahl fiel jedoch erst nach Ladenschluss auf.

Einer der Männer war etwa 40 Jahre alt, schlank, etwa 175 groß und hatte orientalisches Aussehen. Der zweite Täter soll etwa 45 Jahre alt gewesen sein und war etwa 165 cm groß. Beide sollen gebrochen Deutsch gesprochen haben. Eventuell könnten sich die Täter auch in anderen Geschäften in Marktheidenfeld aufgehalten haben. Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

mkl/Polizei Marktheidenfeld