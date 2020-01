400 Euro aus Auto in Bürgstadt gestohlen

Bisher konnten zu dem Täter keine Hinweise erlangt werden.

Opel-Fahrer unter Drogen in Kirschfurt unterwegs

Collenberg/Kirschfurt: Im Verlauf einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten am Montagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Hauptstraße in Collenberg/Kirschfurt drogentypische Auffälligkeiten bei einem 24-jährigen Opel-Fahrer festgestellt werden. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmitteln.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg