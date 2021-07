40 Meter Regenrinne aus Kupfer in Heimbuchenthal gestohlen

Der Schaden beläuft sich auf ca. 300, - Euro.

Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Fahrt unter Cannabis-Einfluss

Goldbach. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Mofa-Fahrers wurde feststellt, dass der 15-Jährige Fahrer nicht verkehrstüchtig war. Er wies typischen Anzeichen auf, die auf Konsum von Cannabis hindeuteten. Der Jugendliche musste zunächst eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde dann in die Obhut der Mutter übergeben. Kriminalitätsgeschehen

Auto am Bahnhof von Heigenbrücken verkratzt

Heigenbrücken. Eine böse Überraschung musste der Halter eines schwarzen Mercedes bei Rückkehr zu seinem Fahrzeug machen. Er hatte seinen Pkw am Dienstag, 13.07.2021 gegen 09:00 Uhr am Bahnhof in Heigenbrücken abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 19:30 Uhr musste er feststellen, dass sowohl die Fahrerseite und als auch die Motorhaube offensichtlich mittels einem spitzen Gegenstand verkratzt wurde. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg