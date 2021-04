40-jähriger Mann aus Haibach vermisst

Die Polizei Aschaffenburg hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 40-jährige Rene Wuttig wurde zuletzt gegen 10.30 Uhr in einem Geschäft in der Haibacher Fischergasse gesehen und ist seitdem verschwunden. Auf Grund seines Verhaltens in dem Geschäft kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Wuttig in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Sämtliche Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos, weswegen die Aschaffenburger Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Rene Wuttig kann wie folgt beschrieben werden:

Kurze dunkelblonde Haare

1,65 bis 1,70 Meter groß

sieht aus, als wäre er 30-35 Jahre alt

Bekleidet mit Jeans und weißer Windjacke mit roten Streifen

führt Eintracht-Frankfurt-Rucksack mit sich

Wer den Vermissten gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken