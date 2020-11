In der Nacht zum Sonntag lud ein unbekannter Täter etwa 40 Altreifen auf einer Wiese am Bürgerhaus ab und entfernte sich anschließend unerkannt. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldung der Polizei Marktheidenfeld