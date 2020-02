40-Tonner bei Buchen von der Fahrbahn gerutscht

Der Fahrer eines Sattelzuges war gegen 16.20 Uhr auf der B 27 von Walldürn in Richtung Buchen unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug nach rechts in einen Graben rutschte. Hierbei wurde der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Die Fahrbahn musste bis zum Abend einseitig gesperrt werden.

Die Höhe des Sachschadens kann zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

vd/Polizei Heilbronn