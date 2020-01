40 Tonnen Kiefernholz gestohlen

Am Dienstag zwischen 6 und 15 Uhr entwendete ein Unbekannter 40 Tonnen Fichtenholz im Wert von 3.000 Euro. Die Holzstämme mit einer Länge von 4 Metern waren in einem Waldstück an der Westumgehung gelagert. Wie die Stämme abtransportiert wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Zu schnell gefahren bei Regen – Mit Kind im Graben gelandet

Wiesen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße AB 20 bei Wiesen wurde am Dienstagnachmittag eine 23-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem VW um 14.45 Uhr von Wiesen in Richtung Kleinkahl. In einer Kurve kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn nach links in den Graben. Von dort prallte das Auto ab und landete rechts im Wald. Die Frau erlitt dabei einen Schock. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Gelnhausen gebracht. Die 3-jährige Tochter, die ebenfalls im Auto saß, blieb unverletzt. Das Auto wurde im Frontbereich beschädigt (1500 Euro) und musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfall in Mömbris

Mömbris-Kaltenberg. Am Dienstagmittag kam es auf der Staatsstraße 2305 zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden von 3500 Euro. Um 13 Uhr fuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem VW von Königshofen in Richtung Blankenbach. Sie musste aufgrund von Straßenarbeiten abbremsen. Dies bemerkte ein 19-jähriger VW-Fahrer, der hinter ihr fuhr, offenbar zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer blieben unverletzt.

AirPods verschwunden

Westerngrund. Nach dem Sportunterricht in der Turnhalle im Dörnsenbachweg musste eine 13-jährige Schülerin am Dienstagmittag feststellen, dass ihre AirPods verschwunden waren. Die Kopfhörer im Wert von 175 Euro wurden zwischen 11.45 und 13 Uhr aus einer Jacke entwendet, die in einer Umkleide abgelegt war.

Spiegel an zwei Autos abgetreten

Schöllkrippen. Zwischen Samstag und Dienstag beschädigte ein Unbekannter mutwillig zwei Pkw der Marke Ford, die der Rosenstraße abgestellt waren. Der Täter trat jeweils einen Außenspiegel ab und hinterließ einen Schaden von 300 Euro.

Mülleimer angezündet und Kamera entwendet

Schöllkrippen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Mühlweg ein Abfallbehälter angezündet. Außerdem entwendete der Täter eine Kamera, die dort von der Gemeinde zu Überwachung aufgehängt worden war. Der Gesamtschaden summiert sich auf 250 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizeiinspektion Alzenau/xere