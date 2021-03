38-Jähriger in Aschaffenburg ohne Führerschein unterwegs

Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann trotz eines gültigen Fahrverbotes seinen Pkw führte. Es handelt sich hierbei um einen Wiederholungstäter, weshalb sein Fahrzeugschlüssel und sein Fahrzeugschein sichergestellt wurden. Eine drohende Weiterfahrt wurde somit unterbunden. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren trotz Fahrverbot eingeleitet.

KIA angefahren und geflüchtet

Leider. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Mittwoch, im Zeitraum von 06:25 Uhr bis 15 Uhr, einen geparkten KIA. Dieser war auf einem Parkplatz in der Römerstraße abgestellt und weist nun eine Delle und Kratzer an der hinteren linken Tür auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Akku aus Pedelec geklaut

Damm. Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwoch, gegen 19 Uhr, die Batterie eines Pedelec. Die unbekannte Person hatte zuvor den fest verbauten Akku demontieren müssen, während das Fahrrad nur kurze Zeit in der Schönbornstraße abgestellt war. Dem Eigentümer entstanden mehrere hundert Euro Schaden.

Einbruch in Keller

Schweinheim. Am Mittwoch, zwischen 04:30 Uhr bis 16 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rotwasserstraße ein. Er beschädigte hierdurch ein Schloss und die Tür in dreistelliger Höhe. Im Keller angelangt machte sich der Täter Verbrauchsartikel wie Alkoholika, Kaffee und Waschmittel von insgesamt eher geringem Wert zu Eigen.

Fahrzeuge mutwillig beschädigt und geflüchtet

Stockstadt. Am Mittwoch, zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person einen Opel. Dieser wurde an der Fahrerseite mit zwei Dellen versehen und der linke Außenspiegel nach vorne abgeknickt. Das Fahrzeug war in der Böhmerwaldstraße abgestellt und weist nun einen Schaden in vierstelliger Höhe auf.

Mainaschaff. Auch hier kam es im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 08 Uhr ebenfalls zu einer Beschädigung eines Pkw. Hier wurden beide Hinterreifen eines Daimler plattgestochen, der in der Carl-Bosch-Straße abgestellt war. Hier entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg