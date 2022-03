38-Jähriger fährt in Karlstein Gartenmauer an - 50.000 Euro Schaden

Der Fahrer hat mit seinem Laster rangiert und ist dabei mit dem Anhänger gegen die Grundstücksmauer eines Anwesens gefahren. Dadurch stürzte die Gabionenwand auf circa 50 Metern Länge in den dortigen Garten und beschädigte dabei noch einen Gartenteich und die Bepflanzung.

Fehler beim Rangieren

Alzenau-Hörstein. Am Dienstag gegen 12 Uhr hat ein 51-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter in der Straße Am Spiegelsberg rangiert. Dabei touchierte er einen geparkten BMW. Fazit: 1.500 Euro Schaden am BMW, der Kleintransporter blieb unbeschädigt.

Reh ausgewichen

Wiesen. Als er einem Reh ausgewichen ist, hat ein Opel-Fahrer am Dienstag einen Leitpfosten touchiert. Der 27-jährige Mann fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2305 von Wiesen in Richtung Bamberger Mühle, als ihm das Reh vor sein Auto sprang. Einen Zusammenstoß mit dem Reh konnte er vermeiden, bei dem Kontakt mit dem Leitpfosten entstand an dem Pkw ein Schaden von 800 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen

Blankenbach. Eine 59-jährige Fiat-Fahrerin ist am Dienstag auf der Staatsstraße 2305 bei Blankenbach von der Fahrbahn abgekommen. Sie überfuhr dabei einen Leitpfosten. Ursache hierfür dürften nach ersten Erkenntnissen medizinische Gründe gewesen sein. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro.