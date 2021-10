38-Jähriger betrunken auf B 469 bei Stockstadt unterwegs

Auf der B469 konnte der Mann auf Höhe der Ausfahrt Stockstadt angetroffen werden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Der Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Breunsberg. In Breunsberg kam es am Freitagnachmittag zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall. Der Fahrer eines SUV beförderte auf seinem Anhänger eine Maschine. Diese verrutschte in einer Kurve und fiel vom Anhänger. Dabei wurde die Asphaltdecke beschädigt und aus der Maschine liefen Betriebsstoffe aus. Die Freiwillige Feuerwehr Johannesberg war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Auf den Fahrzeuglenker kommt ein Bußgeldverfahren wegen mangelhafter Ladungssicherung zu.

Stockstadt. Am Samstagmorgen, gegen 03.40 Uhr, kam es in Stockstadt zu einer Auseinandersetzung zweier junger Männer. Aus dem anfangs verbalen Streit entwickelte sich eine Handgreiflichkeit, wobei einer der Männer den anderen schubste. Dieser stürzte zu Boden und zog sich eine stark blutende Wunde auf der Stirn zu. Er musste mit dem Rettungswagen abtransportiert werden. Hintergründe des Streits konnten nicht geklärt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.