38-jährige Rodenbacherin bedroht Gerichtsvollzieherin mit Messer

Vorausgegangen war eine geplante Zwangsräumung ihrer Wohnung in der Hanauer Straße. Doch als eine Gerichtsvollzieherin in Begleitung eines Umzugsunternehmens gegen 11.20 Uhr an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses klingelte, habe die Rodenbacherin sie mit einem Messer bedroht.

Nachdem mehrere Versuche scheiterten, mit der scheinbar verwirrten Frau in Kontakt zu treten, wurden Spezialkräfte der Polizei alarmiert und die übrigen Hausbewohner in Sicherheit gebracht. Um 15.10 Uhr konnte die 38-Jährige schließlich unversehrt festgenommen werden. Sie wurde umgehend in eine Fachklinik eingeliefert. Der Bereich um die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt.

Polizei Offenbach/kick