37-Jähriger schwerverletzt nach Fahrradsturz

Am Sonntag befuhr 37-Jähriger mit seinem Fahrrad die Kreisstraße AB 2 von Jakobsthal in Richtung Sailauf. In einer Linkskurve verlor er aufgrund eines geplatzten Reifens hinten, alleinbeteiligt, die Kontrolle und über sein Fahrzeug und flog über die rechte Schutzplanke. Hierbei stieß er gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Durch den Notarzt wurde er mit Fraktur und multiplen Prellungen zur medizinischen Weiterversorgung ins Klinikum Aschaffenburg eingewiesen. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Auto ohne Zulassung abgestellt

In der Medicusstraße wurde am Sonntag um 17:30 Uhr ein Peugeot mit entstempelten Kennzeichen auf öffentlichem Verkehrsgrund festgestellt. Das stellt eine Sondernutzung dar, für die man eine Genehmigung benötigt, welche der Besitzer nicht vorweisen konnte.

Betäubungsmittelverstoß

Am Sonntag um 18:30 Uhr sollten zwei Personen im Pompejanum kontrolliert werden. Beim Erblicken der Polizeistreife warf ein 17-Jähriger einen angerauchten Joint schnell in einen Gullyschacht. Anzeige wird vorgelegt.

