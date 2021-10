36-Jähriger verursacht Auffahrunfall in Johannesberg

Polizeipanne in Aschaffenburg. Fast zwei Wochen lang ein Rentner tot in seiner Küche, wegen eines Kommunikationsproblems der Polizei mit der Stadtverwaltung.

Ein 36-jähriger Mann führte um 10.30 Uhr Mäharbeiten mit einem Traktor auf der Kreisstraße durch. Ein 30-jähriger VW-Fahrer übersah den Traktor und fuhr auf diesen auf.

Kleinkahl. Zwischen Freitag und Samstagmittag wurde ein Daimler, der im Westerer Weg abgestellt war, von einem Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden von 1.800 Euro auf der Fahrerseite. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/ 944-0.

Straßenlampe angefahren

Alzenau. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte zwischen Sonntag- und Montagnachmittag in der Straße Am Birkenberg eine Straßenlaterne, welche durch den Stoß in eine Schieflage geriet. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Alzenau. Am Dienstagmorgen um 05.30 Uhr erfasste eine VW-Fahrerin zwischen Kälberau und Alzenau ein Reh, welches dabei starb. Am Auto beläuft sich der Schaden auf 1.500 Euro.

Karlstein. Am Montagmittag um 13 Uhr kontrollierte eine Streife der Alzenauer Polizei einen Mercedes Sprinter in der Danziger Straße. Ein 28-jähriger Mann lief vor dem Fahrzeug, läutet mit einer Handglocke und wies auf eine Altmetallsammlung hin. Bei der anschließenden Überprüfung wurde dann festgestellt, dass weder der 28-Jährige noch der 40-jährige Sprinter-Fahrer im Besitz einer Erlaubnis für eine Schrottsammlung waren. Die Aktion wurde deshalb eingestellt, es folgt eine Anzeige.

