36-Jähriger urniert an Blitzer in Aschaffenburg

Gegen 20.30 Uhr hielt ein Skoda Oktavia unmittelbar neben der Messörtlichkeit. Auf der hinteren rechten Seite des Skoda stieg eine männliche Person aus und urinierte zunächst gegen das Messgerät, ehe er dieses mit einem gezielten Tritt beschädigte. Anschließend stieg der Mann wieder in den Skoda und das Fahrzeug entfernte sich über die B8 in Richtung Kleinostheim.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Tathergang beobachten und folgte dem Skoda, während er zeitgleich die Polizei informierte. Eine Streife konnte den flüchtigen Wagen schließlich auf der B469 auf Höhe der Anschlussstelle Mainhausen anhalten. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 36-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Mann musste den Beamten auf die Dienststelle folgen, wo auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben wurde. Eine mögliche Erklärung für seine Tat könnte in seiner Alkoholisierung von über 1,6 Promille liegen. Geblitzt wurde der Skoda zumindest vor der Tat nicht. An dem Messgerät der kommunalen Verkehrsüberwachung entstand ein Schaden von etwa 1500 bis 2000 Euro.

Aschaffenburg. Am Samstagnachmittag führten Beamte der Polizei Aschaffenburg am Hauptbahnhof eine Verkehrskontrolle bei einem E-Scooter Fahrer durch. Hierbei ergaben sich Hinweise darauf, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Scooter-Fahrer räumte schließlich einen kürzlich zurückliegenden Konsum ein. Auf der Dienststelle musste der Betroffene eine Blutentnahme übers sich ergehen lassen. Sollte die Auswertung der Probe positiv verlaufen, muss der Fahrer des E-Scooters mit einem mindestens einmonatigen Fahrverbot sowie einer Geldbuße von mindestens 500 Euro rechnen.

An geparktem Auto hängengeblieben

Weibersbrunn. Im Rothenbucher Weg kam es am Samstagabend gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit etwa 3000 Euro Sachschaden. Die Fahrerin eines VW befuhr den Rothenbucher Weg in Richtung Kirche. Als die Dame an einem haltenden Renault vorbeifahren wollte, blieb sie mit ihrer rechten Fahrzeugseite an dem Wagen hängen. Hierbei riss an dem Renault die Frontstoßstange ab. An dem VW Golf der Unfallverursacherin wurde die rechte Fahrzeugseite erheblich in Mittleidenschaft gezogen.

Zwei Wildunfälle im Landkreis

Johannesberg/Kleinostheim. Im Landkreis kam es im Laufe des Samstags zu zwei Wildunfällen. Gegen 19.30 Uhr kollidierte der Fahrer eines Opels auf der Staatsstraße zwischen Aschaffenburg und Johannesberg mit einem kreuzenden Reh. Während an dem Opel ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand, entfernte sich das Wild in unbekannte Richtung.

In Kleinostheim kollidierte gegen 20.40 Uhr der Fahrer eines VW ebenfalls mit einem Reh, als er die Staatstraße von Dettingen kommend in Richtung Kleinostheim befuhr. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Mainaschaff. In der Milanstraße kontrollierten Beamte der Polizei Aschaffenbug gegen 14.50 Uhr den Fahrer eines E-Scooters. Hierbei wurde festgestellt, dass an dem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Auf Vorhalt räumte der Besitzer schließlich ein, keinen erforderlichen Versicherungsvertrag abgeschlossen zu haben. Die Weiterfahrt wurde dem Mann daraufhin untersagt. Der Fahrer muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.





Heckscheibe beschädigt

Hösbach. Im Zeitraum von Freitagnachmittag 17 Uhr und Samstagmorgen 11 Uhr, wurde die Heckscheibe eines geparkten Polo beschädigt. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Freitagnachmittag ordnungsgemäß in der Marienstraße geparkt. Am Samstagfrüh musste er feststellen, dass die Heckscheibe komplett zersplittert war. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 400 Euro.

mkl/Polizei Aschaffenburg