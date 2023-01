35 Jahre alter Fahrradfahrer nach Unfall in Südhessen schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 48-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Mann auf dem Fahrrad zusammengestoßen sein, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Warum der Autofahrer auf die entgegenkommende Fahrbahn der Odenwaldstraße im Landkreis Darmstadt-Dieburg gelangte und in den 35-jährigen Radfahrer fuhr, war demnach noch unklar. Die Beamten schätzten den Sachschaden bei dem Unfall am Montagabend auf rund 18.000 Euro.

dpa/lhe