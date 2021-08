35-Jähriger aus gelockerten Maßregelvollzug in Aschaffenburg geflohen

Seit Montag fahndet die Polizei nach einem 35-Jährigen, der den gelockerten Maßregelvollzug nutzte, um abzutauchen. Nach vorliegenden Informationen geht von dem flüchtigen Mann keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Dennoch bittet die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Der 35-jährige Markus Stengel wurde wegen gewerbsmäßigen und unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in mehreren Fällen in der forensischen Abteilung des Bezirkskrankenhauses amtlich untergebracht. Er befand sich seit längerer Zeit im gelockerten Maßregelvollzug und durfte außerhalb des Bezirkskrankenhauses in Aschaffenburg wohnen. Am 29.07.2021 verließ er die Wohnung und kehrte seitdem nicht mehr dorthin zurück. Seiner Meldeverpflichtung im Bezirkskrankenhaus kam er nicht mehr nach. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei Lohr und Aschaffenburg verliefen bislang ergebnislos.

Von Herrn Stengel liegt folgende Personenbeschreibung vor:

191 cm groß, ca. 105 kräftige Figur

Mittelbraune Haare

Fehlende Zähne im Oberkiefer

Tätowierter Buchstabe auf dem linken Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger

Wer den Mann nach seinem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr am Main oder über Notruf 110 zu melden.