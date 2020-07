35-Jährige unsittlich beleidigt - im Tumult zog sie dem Typ dann einen Bierkrug über

Die eingesetzten Streifen konnten die Lage schnell beruhigen und den folgenden Sachverhalt in Erfahrung bringen. Ein 40-jähriger aus dem Landkreis Würzburg hatte bei der Gartenparty einen über den Durst getrunken und eine 35-Jährige unsittlich beleidigt und die Hand gegen sie erhoben. Daraufhin brach ein Tumult aus und mehrere Gäste brachten den aggressiven Betrunkenen zu Boden. Die 35-Jährige nutzte daraufhin die Gunst der Stunde und zog ihrem Widersacher einen Bierkrug über.

Dieser erlitt durch den Schlag eine kleine Kopfplatzwunde, die vom verständigten Rettungsdienst versorgt werden musste. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest brachte der Herr umgerechnet 1,92 Promille zutage. Seine Kontrahentin schaffte es auf einen Wert von knapp unter einem Promille.

Die Dame aus dem Landkreis Kitzingen muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Gegen den 40-Jährigen wird wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung ermittelt.





Auffahrrampen entwendet

Karlstadt/Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen (10./11.07.) wurden aus einem Hof in der Balthasar-Neumann-Straße in Karlstadt zwei mobile, schwarze Auffahrrampen von einem derzeit noch unbekannten Täter entwendet. Die beiden Rampen haben zusammen einen Wert von ca. 120 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Außenspiegel abgerissen

Eußenheim/Lkr. Main-Spessart. Im Verlauf von Freitag auf Samstag (10./11.07.) hatte sich ein unbekannter Täter im Gartenweg in Eußenheim an einem ordnungsgemäß geparkten BMW zu schaffen gemacht.

Der 25-jährige Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Freitagmittag vor seinem Wohnanwesen am Straßenrand geparkt. Als er am nächsten Tag gegen 18Uhr wieder seinen BMW aufsuchte, musste er feststellen, dass jemand während seiner Abwesenheit beide Außenspiegel seines Pkws abgerissen hatte. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Sachbeschädiger aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

Feuerwehreinsatz wegen unbewachtem Feuer

Karlstadt-Gambach/Lkr. Main-Spessart. Am späten Samstagabend (11.07.) wurde über Notruf gegen 22 Uhr ein größeres, etwa vier Meter hohes Lagerfeuer im Bereich der B26 bei Gambach mitgeteilt. Kurze Zeit später fanden die Beamten der Karlstadter Polizei ein unbeaufsichtigtes Lagerfeuer, dass sich etwa auf Höhe der Einfahrt Gambach neben dem Radweg unter einem größeren Baum befand.

Aufgrund der Ausmaße des Feuers musste die Streife die Feuerwehr Gambach hinzuziehen, die das Vier-Quadratmeter-Dilemma schließlich löschen konnte.

Die Karlstadter Polizei hat die Ermittlungen nach den unbekannten Verantwortlichen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Polizei Karlstadt/mkl