35-Jähriger stürzt in Karlstein-Dettingen vom Fahrrad und verletzt sich

Der Mann fuhr um 13.30 Uhr auf der Kirchgasse. Nach seinen Angaben kam er auf einem regennassen Gullideckel aus Metall ins Rutschen und stürzte deshalb zu Boden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er Frakturen an Schulter, Arm und Bein. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wildunfall

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall bei Schöllkrippen entstand am Montagabend ein Schaden von 3.000 Euro. Eine VW-Fahrerin, die gegen 23 Uhr von Vormwald in Richtung Schöllkrippen fuhr, war mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Der Pkw wurde dabei nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt.

Zu schnell mit mangelhaften Reifen

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit mangelhaften Reifen war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Kreisverkehr in Großwelzheim. Ein 26-jähriger Fiat-Fahrer fuhr am Montag gegen 18.15 Uhr von Kahl in Richtung Karlstein. An der Einfahrt zum Kreisverkehr an der Umgehungsstraße rutschte er auf der regennassen Fahrbahn in den Kreisverkehr und prallte dort gegen den vorfahrtsberechtigten Hyundai einer 56-jährigen Frau. Beide Fahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass an dem Fiat die zwei Vorderreifen abgefahren waren. Sowohl der Fiat als auch der Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf 7.000 Euro.

Unfallflucht

Krombach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Unfallflucht in der Königshofener Straße entstand am Montagnachmittag ein Schaden von 500 Euro. Gegen 15 Uhr hatte ein Pkw-Fahrer beobachtet, wie der Fahrer eines Mazda-Kastenwagens beim Ausparken rückwärts gegen einen abgestellten Ford fuhr. Der Zeuge hupte, rief und stieg aus seinem Pkw aus. Der Beifahrer des Kastenwagens stieg ebenfalls aus, murmelte etwas, dann stieg er unverrichteter Dinge wieder ein und der Mazda verschwand. Da das Kennzeichen des flüchtigen Mazda bekannt ist, sollte der Verursacher zu ermitteln sein.

