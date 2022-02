33.000 Euro Schaden nach Unfall in Wertheim

Die Polizei hat bei einem Mann aus der Nähe von Cuxhaven Unmengen an Waffen sichergestellt.

Im Bereich der temporären Baustelle in der Würzburger Straße fuhr eine 50-Jährige gegen 15.15 Uhr mit ihrem Peugeot auf einen vor ihr fahrenden Audi auf. Der A4 wurde hierdurch wiederum auf einen Transporter geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 33.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Waren von Lkw gestohlen

Wertheim. Von einem Sattelzugauflieger entwendeten Unbekannte auf einem Autohof in Wertheim-Bettingen in der Nacht auf Donnerstag mehrere Elektroartikel. Die Täter schlitzten gegen 2 Uhr die Plane des in der Straße "Blättleinsäcker" abgestellten Anhängers auf und entwendeten die auf Paletten gelagerten Gegenstände.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit unbekannt. An einem weiteren Lkw wurde ebenfalls die Plane aufgeschlitzt, jedoch nichts entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.