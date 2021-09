Motorradfahrer bei Sturz nahe Kirchzell verletzt

Der Suzuki-Fahrer zog sich dabei mehrere Prellungen zu und wurde schließlich zur Behandlung in das Klinikum Erlenbach gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro.

Sachbeschädigung am Feuerwehrhaus

Kleinheubach. Zwischen 16:15 Uhr und 19:30 Uhr wurde am Samstag am Feuerwehrhaus in der Straße „Im Steiner" ein Fenster eingeschlagen. Dieses befand sich links neben der Haupteingangstür. Bei dem Tatwerkzeug dürfte es sich um einen schweren Gegenstand gehandelt haben. Zu dem Täter bzw. den Tätern liegen aktuell keine Hinweise vor. Ermittlungsansätze werden durch die vorhandene Videoüberwachung erhofft. Weitere sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Miltenberg (Tel-Nr. 09371/945-0) erbeten.