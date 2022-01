33-Jährige wegen gefälschtem Impfpass in Marktheidenfelder Apotheke überführt

Bei der Überprüfung wurde jedoch festgestellt, dass der Impfpass augenscheinlich gefälscht war. Anschließend wurde die Polizei informiert und Anzeige erstattet.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Triefenstein-Homburg. Mit 0,54 Promille war am Dienstagabend ein 63-jähriger Autofahrer in der Remlinger Straße unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde er gegen 21:50 Uhr angehalten. Auf Nachfrage gab er an, Wein und einen Schnaps getrunken zu haben. Daraufhin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, die Weiterfahrt unterbunden und der Wagen verkehrssicher geparkt. Eine Anzeige folgt.

Auto beschädigt und weggefahren

Marktheidenfeld. Nachdem eine Autofahrerin ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte, entfernte sie sich, ohne sich um die angerichteten Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Die 82-jährige Fahrerin eines Mercedes C-Klasse parkte am Dienstag, gegen 12:50 Uhr, in der Ringstraße rückwärts aus und touchierte dabei einen gegenüber abgestellten VW Caddy. Dessen Fahrerin sprach die Verursacherin daraufhin sofort an. Diese fuhr jedoch davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.