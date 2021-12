3,28 Promille: Trunkenheitsfahrt hat Folgen

Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt. In den Räumen der Polizei Marktheidenfeld versuchte der Mann daraufhin Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen zu leisten, so dass er unter Zwang gefesselt werden musste. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten mit unflätigen Ausdrücken.

Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld. Zwei leichtverletzte Personen und rund 13.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 12.15 Uhr auf der ST 2315 bei Oberwittbach ereignet hat. Ein in Richtung Marktheidenfeld fahrender Toyota-Fahrer wollte von der Staatsstraße kommend nach links in Richtung Oberwittbach abbiegen und verlangsamte dementsprechend seine Fahrtgeschwindigkeit. Eine nachfolgende Renault-Fahrerin erkannte das offensichtlich zu spät und fuhr hinten auf den Toyota auf. Hierdurch erlitten der Toyota-Fahrer sowie sein Beifahrer leichte Verletzungen. Die beiden beteiligten Pkw mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Überholmanöver trotz Gegenverkehr: 8000 Euro Schaden

Birkenfeld. Trotz Gegenverkehr und durchgezogener Mittellinie überholte am Freitag gegen 15 Uhr auf der Strecke Karbach – Birkenfeld ein BMW-Fahrer einen vorausfahrenden Lkw. Beim Einscheren vor dem Lkw kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden Renault. Personen wurden nicht verletzt, der Gesamtschaden beträgt rund 8000 Euro.

Polizei Marktheidenfeld/mm