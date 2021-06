32-Jähriger belästigt Frauen am Mainufer

Er hatte zuvor Frauen am Perth Inch belästigt und auf obszöne Weise angesprochen. Zu übergriffigen Handlungen und Straftaten kam es hierbei jedoch nicht. Der 32-Jährige wurde kontrolliert und eindringlich belehrt. Im Anschluss musste er die Örtlichkeit verlassen.

Unbekannter vesucht in Kiosk einzubrechen: Mainwiese

Im Verlauf des frühen Samstagmorgens bis Mittag, von 01 Uhr bis 11.30 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in einen Imbissladen auf der Mainwiese einzubrechen. Der Täter nahm sich hierzu ein Baustellenschild und schlug damit auf einen Rollladen ein. Dieser hielt stand, jedoch zerbrach das Glas des Fensters. Die unbekannte Person gelangte nicht in das Innere des Kiosks. Dem Besitzer entstanden leider trotzdem über 2000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Betrunkene 16-Jährige in Aschaffenburg

Gegen 21.30 Uhr, wurde die Polizei zu einer volltrunkenen Jugendlichen gerufen. Ein 16-jähriges Mädchen lag stark alkoholisiert hinter einem Biergarten. Zur Überprüfung ihres medizinischen Zustandes wurde ein Rettungswagen hinzubeordert. Nach ihrer Begutachtung konnte die 16-Jährige in die Obhut ihrer Mutter übergegeben werden.

Unfallflucht - Renault gestreift und geflüchtet: Nilkheim

Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 12 Uhr mit einem Kastenwagen Peugeot Boxer. Dieser stand im Rüsterweg geparkt und weist nun einen beschädigten linken Außenspiegel auf. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Wert.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Reifenstecher - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 15 und 19 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter das rechte Hinterrad eines Seat. Dieser stand in der Yorckstraße abgestellt und weist nun einen plattgestochenen Reifen auf. Es wurde Sachschaden in dreistelliger Höhe verursacht.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Aschaffenburg/ienc