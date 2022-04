32-Jähriger aus Partenstein vermisst

Bei dem Vermissten handelt es sich um Ronny Franke aus Partenstein. Er war mit Familienangehörigen verabredet, konnte aber trotz des vereinbarten Termins am Donnerstagmorgen nicht zu Hause angetroffen werden. Da sich in der Folge Hinweise ergaben, dass sich der 32-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte, wurde die Polizei eingeschaltet. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang jedoch nicht zum Auffinden des Vermissten.

Ronny Franke ist 176 cm groß und schlank. Er hat dunkle kurze Haare, dunkle Augen, einen Kinn- und Oberlippenbart sowie eine Tätowierung auf der linken Seite seines Halses.

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 mit der Polizeiinspektion Lohr in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Unterfranken