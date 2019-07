32-jähriger Autofahrer flieht in Aschaffenburg nach Unfall - Ursache offensichtlich Alkoholkonsum

Am Freitag, gegen 21.00 Uhr, prallte der 32 jährige Fahrer eines Pkw BMW in der Platanenallee gegen einen geparkten Pkw Mercedes. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6.000 Euro.

Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 2,3 Promille. Des Weiteren führte der Mann eine geringe Menge Marihuana mit.

Gegen Ihn wird jetzt wegen des Verdachts mehrerer Straftaten ermittelt.

Unfallflucht - Verkehrseinrichtung angefahren

Am Samstag, gegen 00.15 Uhr, prallte die Fahrerin eines weißen Opel Corsa mit einem Kennzeichen aus dem Main-Kinzig-Kreis gegen einen Poller auf dem Gehweg in der Friedhofstraße.

Obwohl die Fahrerin den Anstoß bemerkte, entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „unerlaubtem Entfernen vom Unfallort“ eingeleitet.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2231.

Wildunfall mit einem Reh

Am 05.07.2019, gegen 22.15 Uhr befuhr eine 52 jährige Fahrzeugführerin die Glattbacher Straße in Aschaffenburg.

Auf Höhe des Hundeplatzes querte ein Reh die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem Reh kam.

Anschließend stieß noch eine 22 jährige Pkw-Fahrerin mit dem Tier zusammen. Dieses wurde durch den Verkehrsunfall getötet.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 650 Euro.

Sachbeschädigung an Kfz

Mutmaßlich in der Zeit von Donnerstag 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr wurde durch einen Unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite eines geparkten, grauen Pkw Mercedes in der Nilkheimer Bahnhofstraße, gegenüber „Alter Bahnhof“ verkratzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2231.

Kreis Aschaffenburg

Unfallflucht - Hausfassade beschädigt

Hösbach. Am 05.07.2019, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr, wurde die Hausfassade an einem Restaurant in der Hauptstraße durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Offensichtlich handelt es sich bei dem Verursacher um ein Schwerverkehrsfahrzeug, welches möglicherweise in die Schöllkrippener Straße abbiegen wollte oder abbog.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2231.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg