32-Jähriger meldet Wildunfall, dabei war's die Leitplanke

Bei einem Treffen mit dem vermeintlichen Geschädigten an der angegebenen Unfallstelle, stellten Beamte der Aschaffenburger Polizei dann fest, dass die Schäden am Pkw nicht mit dem geschilderten Unfallhergang in Einklang zu bringen waren. Der 32-jährige Mitteiler räumte daraufhin ein, dass er entgegen seiner ersten Angaben nicht einem Wild ausweichen musste, sondern vielmehr in der Nacht zuvor auf der Staatsstraße 2317 von Dammbach kommend in Richtung Rohrbrunn gegen eine Leitplanke gefahren zu sein. Zu allem Überfluss stellten die Beamten bei dem 32-jährigen vor Ort noch Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,34mg/ l. Neben einer Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, kommen auf den 32-jährigen noch eine Anzeige wegen versuchten Versicherungsbetruges sowie eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige zu.

Polizei Aschaffenburg/mkl