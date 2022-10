31-Jähriger bei Unfall in Schöllkrippen verletzt

Gegen 21.30 Uhr war ein 31-jähriger Opelfahrer auf der Aschaffenburger Ortsdurchfahrt in Richtung Blankenbach unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Grundstückseinfriedung und landete auf der Seite liegend in der Fahrbahnmitte.

Der Fahrer, der das Auto noch eigenständig verlassen konnte, wurde von Ersthelfern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt. Er musste durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden – er musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Schöllkrippen sicherte die Unfallstelle ab, leuchtetet sie aus, reinigte die Fahrbahn und stellte das Unfallfahrzeug mit einem Stapler an den Fahrbahnrand.

Die Aschaffenburger Straße musste für gut eine halbe Stunde im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.

Ralf Hettler