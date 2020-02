31-jähriger Betrunkener beleidigt Helfer in Bürgstadt

Nachdem er zunächst die Sanitäter des Rettungsdienstes mit diversen Wörtern beleidigt hatte und renitent wurde, kam eine Streife der Polizei Miltenberg zur Unterstützung. Auch hier hatte sich der Mann verbal nicht im Griff und betitelte weiterhin grundlos die anwesenden Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei mit diversen Beleidigungen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Ein Kradfahrer befuhr gegen 14:40 Uhr mit seiner Sozia, welche im Beiwagen saß, die Miltenberger Straße in Laudenbach. Hierbei kam er aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Sturz. Glücklicherweise erlitt weder die Sozia, noch der Fahrer hierbei Verletzungen. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Polizei Miltenberg/mkl