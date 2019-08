31-Jähriger schlägt 50-Jährigem mit Faust ins Gesicht - Täter gefasst

Als er vom mitfahrenden Ehemann, 50 Jahre alt, zur Rede gestellt wurde, schlug der Täter diesem mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchtete der Mann, kehrte jedoch später zurück und konnte von anwesenden Zeugen eindeutig identifiziert werden. Die alarmierte Polizeistreife nahm den Sachverhalt auf und sprach gegenüber dem alkoholisierten Täter (über zwei Promille) einen Platzverweis für den gesamten Bahnhofsbereich aus. Kurze Zeit darauf konnte er erneut in diesem Bereich entdeckt werden, so dass die Beamten ihn dieses Mal in Gewahrsam nahmen und in die Arrestzelle einlieferten.

Handyverbot missachtet

Aschaffenburg. Am Sonntag gegen 13.30 Uhr fiel der 55-jährige Fahrer eines Kleintransporters einer Polizeistreife in der Würzburger Straße auf, da er während der Fahrt ein Smartphone bediente und hierbei permanent auf das Display schaute. Nach der Anhaltung des Kraftfahrers, welcher keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro zuzüglich Gebühren erhoben.

Polizei muss schwerverletztes Rehwild erschießen

Aschaffenburg. Am frühen Montagmorgen gegen 3.20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Kia die Staatsstraße 2309 von Aschaffenburg kommend in Richtung Johannesberg. Von links nach rechts überquerte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Auto frontal erfasst. Nachdem das Tier schwer verletzt war, erlöste es die eingesetzte Streifenbesatzung mit der Dienstwaffe. Am Kia entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Autoscheibe beschädigt

Aschaffenburg. In der Zeit zwischen Samstag 22 Uhr und Sonntag 9 Uhr wurde in der Schweinheimer Straße die linke hintere Seitenscheibe an einem weißen Seat von einem unbekannten Täter eingeschlagen. Sachschaden: 200 Euro

Ladendieb führt Betäubungsmittel mit sich

Aschaffenburg. Ein 49-jähriger Lastwagen-Fahrer entwendete am Sonntag gegen 15 Uhr in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Arzneimittel für sieben Euro. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Bundespolizei konnten außerdem bei ihm knapp drei Gramm Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Nachdem der Täter keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens in Höhe von 300 Euro angeordnet und durch die Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg einbehalten. Anschließend konnte der Lastwagen-Fahrer seinen Weg fortsetzen.

VW Golf angefahren und abgehauen

Haibach. In der Zeit von Freitag 19 Uhr bis Sonntag 14.30 Uhr wurde am Hirtenborn ein grauer VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der linken Front beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Vorfahrtsunfall

Großostheim. Ein 62-Jähriger befuhr am Sonntag um 22.40 Uhr die Bachstraße und wollte nach links in die Breite Straße einfahren. Hierbei missachtete er die durch Verkehrszeichen 206 gegebene Vorfahrt einer 20-Jährigen, die mit ihrem Skoda die Breite Straße befuhr und geradeaus weiterfahren wollte. Nach der Kollision der beiden Autos beschädigte der Skoda noch ein Gehsteiggeländer und dort angehängte Blumenkästen. Der Gesamtschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt.

Weidezaungerät gestohlen

Johannesberg. In der Zeit von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 14 Uhr verschwand auf einer umzäunten Grünfläche in der Mühlbergstraße ein Batteriegerät, Marke Patura, das einen Zaun mit Strom belieferte, damit die Ziegen die Grünfläche nicht verlassen können. Schaden: circa 250 Euro.

Liebe zur Schule trotz Ferien

Heimbuchenthal. Vier Schüler im Alter zwischen 14 und 15 Jahren konnten am Sonntag gegen 21.10 Uhr dabei beobachtet werden, wie sie auf das Vordach einer Schule in der Bergstraße kletterten. Durch ein offenstehendes Fenster gelangten sie anschließend in das Gebäudeinnere. Nach der Alarmierung der Polizei konnte das Quartett beim Verlassen der Schule entdeckt und angehalten werden. Angeblich hatten sie nur die Toilette benutzt. Eine Überprüfung durch zwei Polizeistreifen und den alarmierten Bürgermeister ergab, dass tatsächlich offenbar nichts beschädigt oder entwendet worden war.

ves/Polizei Aschaffenburg