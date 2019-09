31-Jähriger mit 2,2 Promille auf Crash-Tour durch Triefenstein und Homburg

Zunächst beschädigte er mit seinem braunen VW Crafter in Lengfurt, „Am Steinernen Sand“ einen dort abgestellten Pkw. Im Verlauf der anschließenden Irrfahrt des Mannes fuhr er noch in Homburg in der Remlinger Straße gegen das Heck eines dort parkenden blauen BMW und schob diesen auf einen weißen Toyota. Wie sich erst am nächsten Morgen herausstellte, ging ein in Homburg in der Maintalstraße angefahrener grauer Opel ebenfalls auf das Konto des Mannes. Aufgrund von Hinweisen konnte der 31-Jährige noch in der Nacht nach kurzer Verfolgungsfahrt durch Polizeibeamte in seinem Fahrzeug festgenommen werden. Der erheblich alkoholisierte Fahrer (2,20 Promille) wurde anschließend zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Das Fahrzeug sowie der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt.

Sollten in diesem Zusammenhang im Bereich Lengfurt/Homburg noch weitere unfallbeschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, so werden die Fahrzeughalter gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09391/9841-0 bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden!

Pkw beschädigt und geflüchtet

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug am 29.08.2019 zwischen 15.30 h und 16.00 h gegen einen weißen Ford Fiesta, der zur Unfallzeit auf einem Firmenparkplatz in der Georg-Mayr-Straße abgestellt war. Der Schaden am Ford beträgt ca. 2000.- EUR.

Frau durch Hundeattacke verletzt

Röttbach, Lkr. Main-Spessart – Durch einen freilaufenden Hund wurde am 30.08.2019, 11.15 h eine Spaziergängerin in der Petersgasse leicht verletzt. Der offensichtlich unbeaufsichtigte Hund lief durch ein offen stehendes Hoftor auf die Straße und zwickte die Frau in die Hüfte. Den Hundehalter erwartet nun eine Anzeige wegen „Fahrlässiger Körperverletzung“!

Rabiater Mann am Supermarkt-Parkplatz

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Äußerst rabiat verhielt sich am 30.08.2019 gegen 17.45 h ein bislang unbekannter Mann auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Äußeren Ring. Ein Kunde wollte zur Tatzeit seinen leeren Einkaufswagen in die dortige Wagenreihe schieben und musste hierzu ein direkt davor abgestelltes, buntes Mountain-Bike zur Seite stellen. Dies bemerkte offensichtlich der Besitzer des Rades im naheliegenden Getränkemarkt und ging unvermittelt und wutentbrannt auf den Mann los. Nach diversen verbalen Beleidigungen attackierte der Unbekannte den Mann regelrecht mit seinem Fahrrad und schlug damit nach diesem. Anschließend trat der Mann noch nach dem Geschädigten und verpasste diesem einen Faustschlag ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierbei diverse Prellungen und Schürfwunden. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend mit seinem bunten, älteren Mountain-Bike in Richtung Äußerer Ring und wird wie folgt beschrieben: Mann ca. 50 – 60 Jahre alt, hager, grauer Dreitagesbart, trug ein weißes T-Shirt mit Aufschrift sowie ein Käppi und eine Umhängetasche.

Unbekannte Altmetalldiebe

Schollbrunn, Lkr. Main-Spessart – Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 29./30.08.2019 Altmetall im Wert von ca. 2000.- EUR aus einem Firmengelände in der Rohrbrunner Straße. In diesem Zusammenhang fielen bereits im Vorfeld mehrere Unbekannte in Schollbrunn auf, die dort mit unterschiedlichen Transportern mit OF- bzw. AB-Kennzeichen unterwegs waren und sich für Altmetall interessierten.

Marihuana aus dem Fahrzeug geworfen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Vergeblich versuchte am 31.08.2019 gegen 02.00 h ein 19-jähriger Fahrzeugführer sich einer geringen Menge Betäubungsmittel zu entledigen, indem er dieses während der Fahrt aus dem Fenster warf. Die nachfolgende Polizeistreife beobachtete den Vorgang und kontrollierte anschließend den Fahrer. Diesen erwartet nun eine Anzeige nach dem Batäubungsmittelgesetz.

Geldbeutel aus Einkaufswagen entwendet

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart – Die Gunst der Stunde nutzte am 31.08.2019 gegen 13.30 h ein Unbekannter, als er in einem Verbrauchermarkt, An der Röthe einen Geldbeutel samt Inhalt aus einem unbeaufsichtigt abgestellten Einkaufswagen entwendete. Dem Dieb fielen ein geringer Bargeldbetrag, zwei Scheckkarten sowie diverse Ausweispapiere in die Hände.

Trunkenheitsfahrt verhütet

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart – Eine mögliche Trunkenheitsfahrt verhüteten die Polizeibeamten am 31.08.2019 gegen 01.00 h in der Maingasse. Ein freiwilliger Alco-Test bei einem 27-Jährigen, der gerade im Begriff war mit seinem Pkw loszufahren ergab eine AAK von 0,5 Promille. Der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde vorübergehend sichergestellt. Er kann sich diesen am nächsten Tag in nüchternem Zustand bei der Polizeidienststelle wieder abholen.

