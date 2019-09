31-Jähriger bei Unfall auf der A3 bei Waldaschaff schwer verletzt

Am Beginn der Kauppenbrücke verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mazda touchierte einen Mercedes Sprinter, prallte in die Außenleitplanke und kam auf der Fahrbahn völlig zerstört zum Stehen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzung ins Krankenhaus eingeliefert.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Sprinter auf die Seite, rutschte noch etwa 70 Meter weiter und blieb dann liegen. Die drei Insassen wurden ebenfalls zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Drei weitere Fahrzeuge wurden durch Trümmerteile beschädigt. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf mehrere 10.000 Euro summieren. Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Bessenbach sicherten die Unfallstelle, leuchteten sie aus und reinigten die Fahrbahn. Drei der fünf beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach einer rund einstündigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen, musste eine Fachfirma anrücken. Ralf Hettler

Fotos und ein Videoreport folgen .