30.000 Euro Schaden: Alkoholisierte VW-Fahrerin baut in Bessenbach Unfall

Eine Golf-Fahrerin kam dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort seitlich mit einem Ford Transit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter in die Mitte der Fahrbahn geschleudert. Keines der beiden Fahrzeuge war danach noch fahrbereit. Der verursachte Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Trotz der Krafteinwirkung auf die Fahrzeuge blieben die zwei Insassen des Fords unverletzt. Die Golf-Fahrerin hingegen wurde leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg kam heraus, dass die Unfallverursacherin mit einem Alkoholwert von deutlich über einer Promille erheblich alkoholisiert war. Den Führerschein der Dame hat die Polizei sichergestellt.

Bargeld aus Lebensmittelgeschäft entwendet

Ein unbekannter Dieb nutzte am Montagvormittag um kurz vor 10.30 Uhr die Gelegenheit und schlich sich in der Sandgasse unbemerkt in das Büro eines Lebensmittelgeschäftes. Dort entwendete er eine größere Menge Bargeld aus einer Handtasche. Der Dieb konnte zwar beim Verlassen des Büros beobachtet werden, bis der Diebstahl auffiel, war er aber schon geflüchtet. Auch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Der flüchtige Täter war männlich, um die 30 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und hatte kurz rasierte Haare.

Sachdienliche Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Polizei schnappt flüchtigen Ladendieb

Ein 16-Jähriger versuchte am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, in einem Kaufhaus der City Galerie unbemerkt mehrere Kosmetikartikel zu klauen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Dieb während der Tatausübung und verfolgte ihn in Richtung Heinsestraße. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den flüchtigen Dieb dort stellen. Auch ein weiterer Fluchtversuch seinerseits blieb ohne Erfolg. Im Beisein seiner Eltern zeigte sich der 16-Jährige geständig.

Viele Fundgegenstände auf dem Aschaffenburger Volksfest

Mit dem gestrigen Montag ging das Aschaffenburger Volksfest zu Ende. Im Verlauf des Festbetriebes wurden eine Vielzahl an verlorengegangener Gegenstände bei der Festwache oder der Dienststelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg abgegeben. Die Fundgegenstände, darunter viele Schlüssel(-bunde) können in den kommenden Tagen von den jeweiligen Eigentümern im Fundbüro der Stadt Aschaffenburg abgeholt werden.

