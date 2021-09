300 Liter Diesel bei Unfall auf A3 bei Bischbrunn ausgelaufen 

Der Laster touchierte das Pannenfahrzeug linksseitig. Bei dem Zusammenstoß riss die rechte Seite des Sattelzuges sowie der Reservetank auf. Der Pannen-Laster wurde linksseitig stark beschädigt.

Der Unfallverursacher verlor ca. 300 Liter Diesel auf einer Länge von 150 Metern auf dem Seitenstreifen und dem rechts befindlichen Grünstreifen.



Die Autobahn musste für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden, danach floss der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff übernahmen die Absicherung der Unfallstelle sowie erste Abbindemaßnahmen bis zum Eintreffen der Autobahnmeisterei.

Der Sachschaden an den beiden Lastern betrug ca. 30000 Euro, zusätzlich werden die Reinigungs- und Baggerarbeiten an der Grünfläche ca. 100000 Euro an Kosten verursachen.

Trunkenheit im Verkehr nach Drogenkonsum: Weibersbrunn

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntag um 23.45 Uhr wurde an der Rastanlage Spessart-Süd ein Jaguar kontrolliert. Den Beamten der Verkehrspolizei fielen im Fahrzeug zunächst Utensilien zum Betäubungsmittelkonsum auf. Bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer wurden außerdem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Dieser räumte auf Nachfrage ein am Vorabend Kokain konsumiert zu haben, weshalb eine Blutentnahme erforderlich wurde.

Der junge Mann und sein Auto konnten im Anschluss von einer fahrtauglichen Person abgeholt werden.

Ein BMW wurde am Sonntag um 22.30 Uhr einer Verkehrskontrolle an der Anschlussstelle Weibersbrunn unterzogen. Im Kofferraum fiel den eingesetzten Beamten ein schwarzer Sportbeutel auf, von dem starker Marihuana-Geruch ausging. Der Beifahrer gab zu, dass es sich um seinen Sportbeutel handelte und sich Drogen darin befinden würden. Diese wurden sichergestellt. Die Waage zeigte anschließend ein Gewicht von ca. 20 Gramm an Marihuana etc. an. Nach Beendigung weiterer Maßnahmen konnten die beiden Herren im Alter von 21 und 22 Jahren die Heimreise antreten.