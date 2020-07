300 Heu- und Strohballen gehen in Miltenberg in Flammen auf

Rund 300 Heu- und Strohballen sind am späten Mittwochabend in Miltenberg in Flammen aufgegangen.

Gegen 23.45 Uhr wurde die Feuerwehr Miltenberg zu dem Feuerschein in der Rüdenauer Straße alarmiert. Beim Eintreffen brannten die Rundballen bereits lichterloh. Sofort wurden weitere Feuerwehren dazu alarmiert, um das dringend benötigte Löschwasser im Außenbereich heranzuschaffen. Hierzu kamen mehrere Tanklöschfahrzeuge und Wechsellader mit Aufsetztanks zum Einsatz.

Feuer in Miltenberg: Heuballen brennen ab

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Bezüglich der Brandursache haben noch in der Nacht Beamte der Aschaffenburger Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Miltenberg unter 09371/9450 in Verbindung zu setzen.

Ralf Hettler

Pressebericht der Polizei:

Am Mittwochabend kam es in der Rüdenauer Straße zu einem Brand mehrerer Strohballen. Der Sachschaden beläuft sich laut jetziger Schätzung auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Bei den Löscharbeiten kam es zu starker Rauchentwicklung, daher hatte die Feuerwehr am Donnerstagvormittag die Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Um 23.45 Uhr wurde der Integrierten Rettungsleitstelle ein Brand in der Rüdenauer Straße in Miltenberg gemeldet. Mehrere Ballen Heu und Stroh hatten sich, aus bisher ungeklärter Ursache entzündet. Die Miltenberger Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort und es konnte mit den Löscharbeiten begonnen werden, die sich bis zum Donnerstagmittag hinzogen. Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und alle Glutnester zu löschen, mussten die Heuballen mit einem Bagger auseinandergenommen werden. Aus diesem Grund hatten sich die Löscharbeiten über einige Stunden hingezogen.

In der Rüdenauer Straße kam es daher zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr hatte deshalb darum gebeten, Türen und Fenster in diesem Bereich geschlossen zu halten. Insbesondere im Raum Großheubach, da der Rauch in diese Richtung gezogen war. Seit dem Mittag sind die Löscharbeiten abgeschlossen und die Warnmeldung kann widerrufen werden. Laut jetzigem Stand beläuft sich der Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen bereits übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Unterfranken