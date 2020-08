30-Jähriger in Karlstadt mit Joint erwischt

Die beiden Beamten hatten eine gute Nase und konnten den deutlichen Marihuanageruch wahrnehmen. Bei der Überprüfung des Mannes konnten die Beamten weiteres Rauschgift auffinden. Auch der angerauchte Joint tauchte auf dem Friedhof wieder auf.

Bei der Wohnungsüberprüfung saß der 29-jährige Mitbewohner ebenfalls jointrauchend am Frühstückstisch. Der Versuch, das Beweismittel aus dem Fenster zu werfen, scheiterte.

Beide Männer erwartet ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Am 26. Juli wurde in der Bodelschwinghstraße in Karlstadt ein Fahrzeug beschädigt. Der gegenüber einem Döner-Geschäft abgestellte schwarze Opel Insignia wies an der Fahrertüre Kratzspuren auf. Diese dürften bei einem misslungenen Rangiermanöver in der Zeit zwischen 15:00 und 18:00 Uhr entstanden sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Fahren unter Drogeneinfluss

In der Nacht zum Freitag wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 22-jährigen Schüler und Fahrer eines Mietwagens drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Aufgrund der eingehenden Tests bestätigte sich vorerst der Anfangsverdacht, so dass eine Blutprobe sichergestellt wurde. Die Fahrt wurde unterbrochen. Bei positivem Befund erwartet den jungen Mann eine Bußgeldanzeige und ein Fahrverbot.

vd/Polizei Karlstadt