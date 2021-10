30-Jähriger im Aschaffenburger Stadtteil Schweinheim betrunken und berauscht am Steuer

Der Fahrzeugführer roch hierbei nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Ein Urinschnelltest zeigte zudem noch ein positives Ergebnis auf Kokain, Amphetamin und Cannabinoide. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Wasserrohrbruch - Straße gesperrt

Aschaffenburg/Innenstadt. Am Dienstagabend kam es in der Hefner-Alteneck-Straße zu einem Wasserrohrbruch. Das Wasser wurde im Bereich der Dessauerstraße durch die Asphaltdecke gedrückt und der Fahrbahnbelag hatte sich angehoben. Durch die Feuerwehr Aschaffenburg wurde das Wasser abgedreht. Die Straße musste aufgrund der noch unklaren Schäden gesperrt werden.

Kreis Aschaffenburg

Laufach. Am Dienstag, gegen 23:00 Uhr kollidierte ein Mercedes auf der Bundesstraße 26 zwischen Rechtenbach und Laufach mit einem Reh. Der 25-jährige Fahrzeugführer erkannte das Tier erst zu spät und konnte ein Zusammenstoß mit diesem nicht mehr verhindern. Das Reh rannte trotz der Wucht des Aufpralls anschließend weiter in den Wald. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro.

Kleinostheim. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:00 Uhr, kam es im Industriegebiet nahe der A45 zu einem Maschinenbrand. Ein Firmenmitarbeiter stellte eine Rauchentwicklung an einer Verkleinerungsmaschine fest, ehe diese komplett ausbrannte. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Die genaue Brandursache ist noch unklar, aktuell wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Auch die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg