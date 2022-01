30-jähriger gibt sich in Frankfurt als Bundespolizist aus und kontrolliert Fahrkarten

Hierbei gab der 30-Jährige an Bundespolizist zu sein und öffnete seine Jacke, wodurch das Griffstück einer Schusswaffe im Hosenbund zu erkennen war. Die kontrollierten Mädchen wurden misstrauisch und informierten die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main. Der Mann konnte jedoch zunächst unerkannt flüchten. In den Morgenstunden des 4. Januar 2022 fiel der 30-jährige Mann dann erneut auf. Dieses Mal war er im Hauptbahnhof Frankfurt am Main in eine verbale Streitigkeit verwickelt. Anhand der sehr detaillierten Personenbeschreibung konnte der 30-Jährige als der falsche Polizist identifiziert und durch Beamte der Bundespolizei festgenommen werden. Bei einer durchgeführten Durchsuchung konnte eine Schreckschusswaffe in seinem Hosenbund aufgefunden werden und in einer Vernehmung gab er die Taten zu. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Amtsanmaßung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.