30-Jähriger in Aschaffenburg attackiert: Dritter Verdächtiger identifiziert

Wie bereits vom Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, hatten Passanten am frühen Sonntagmorgen beobachtet, wie ein 30-Jähriger von zunächst Unbekannten angegriffen wurde und dabei mit dem Kopf auf den Boden stürzte. Der Geschädigte erlitt dabei eine Kopfverletzung. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich in den folgenden Tagen derart, dass er sich inzwischen in Lebensgefahr befindet.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm in der Folge die weiteren Ermittlungen in dem Fall, die seither in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt werden. Zunächst kristallisierten sich hierbei zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren als Tatverdächtige heraus. Es ergaben sich jedoch Hinweise, dass noch ein Dritter an der Tat beteiligt gewesen war. Auch der dritte Tatverdächtige ist inzwischen identifiziert. Es handelt sich um einen 21-Jährigen, der ebenso wie die beiden anderen Beschuldigten in Aschaffenburg wohnhaft ist. Dem Trio wird dem aktuellen Sachstand nach vorgeworfen, durch Tätlichkeiten die folgenschwere Kopfverletzung verursacht zu haben.

Die beiden jüngeren Tatverdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den 17-Jährigen Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Haftbefehl gegen den Jugendlichen wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die anderen beiden Tatverdächtigen bleiben wegen nicht vorliegender Haftgründe auf freiem Fuß.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg bitten nach wie vor um Hinweise von Personen, die möglicherweise zur Klärung des exakten Tathergangs beitragen können:

Wer hat die Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Würzburger Straße, in der Nähe des „Club 8750“ beobachtet?

Wer hat möglicherweise Fotos oder Videos von der Auseinandersetzung gefertigt?

Wer glaubt sonst, sachdienliche Angaben machen zu können, die zur lückenlosen Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 06021/857-1732 entgegengenommen.

vd/Polizei Unterfranken/Staatsanwaltschaft Aschaffenburg