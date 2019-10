30.000 Euro Schaden - Unfallverursacher haut ab

Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Autos befuhr die Staatsstraße 2312 in Fahrtrichtung Marktheidenfeld. In entgegengesetzter Richtung fuhr der 67-jährige Fahrer eines Seat Ateca. Als der unbekannte Autofahrer zum Überholen ausscherte, musste der Seat-Fahrer bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Überholer zu vermeiden. Die 61-jährige Fahrerin eines Audi TT, welche sich hinter dem Seat befand, konnte noch rechtzeitig bremsen. Der hinter ihr fahrende 22-jährige Fahrer eines Audi TT schaffte dies nicht mehr und fuhr auf.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Es wurde niemand verletzt. Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

Polizeiliche Fahndungen im Nahbereich nach dem Unfallverursacher verliefen ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Autos befahren unberechtigt im Wald

Hafenlohr: In den vergangenen Tagen befuhren Autofahrer unberechtigterweise das Waldgebiet Wagenberg. Der zuständige Revierförster informierte die Polizeiinspektion Marktheidenfeld darüber, dass er im Laufe der letzten Woche mehrere Pkw im Waldgebiet fahren sah, die keine Berechtigung dafür hatten. Diesen Fahrern werden seitens der Polizei Verwarnungen zugestellt.

Unterführung mit Graffiti besprüht

Hasloch: Mindestens 500 € Sachschaden richteten unbekannte Täter in der Unterführung Spessartstraße an. Mit schwarzer Farbe wurden in der Zeit von Freitag bis Montag verschiedene Schriftzüge an zwei Seiten der Unterführung am Radweg, neben dem Friedhof, aufgesprüht. Bei dem „Tag“ des Täters handelt es sich um eine Art Smiley. Wer hat am vergangenen Wochenende ggf. eine oder mehrere verdächtige Personen an der Unterführung gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld